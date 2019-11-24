بدء التصويت في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة بأوروجواي

بدأ الناخبون في أوروجواي، الأحد، التصويت في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية والتي يتنافس فيها زعيم المعارضة لويس لاكال بو 46 عاما الذي ينتمي لحزب بارتيدو ناسيونال (يمين الوسط) ودانييل مارتينيز عمدة مونتفيديو السابق 62 عاما مرشح حزب الجبهة الموسعة الحاكم.





وأشارت استطلاعات الرأي إلى أن زعيم المعارضة لويس لاكال بو يقترب من إنهاء حكم الجناح اليساري المستمر منذ 15 عاما.

وكان مارتينيز قد حصل على 39% من الأصوات مقابل 29% للاكال بو في الجولة الأولى من الانتخابات التي أجريت في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

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وقد تمكنت أوروجواي من تجنب الاضطراب الاجتماعي والركود اللذين ضربا عدة دول في جنوب أمريكا خلال الأعوام الماضية.

وقالت وكالة بلومبرج إن اقتصاد أوروجواي لم يتوقف عن النمو منذ عام 2003، ما سمح لحزب الجبهة الموسعة بضخ أموال في البرامج الاجتماعية والمعاشات والرعاية الصحة.

لكن الحزب خسر سيطرته على البرلمان في الانتخابات العامة التي أجريت في 27 أكتوبر/تشرين الأول، وذلك في ظل ازدياد غضب الناخبين من ارتفاع معدل البطالة والجريمة.





ويشار إلى أن الرئيس المنتهية ولايته تاباري فازكيز، الذي تولى الرئاسة لأول مرة في الفترة من 2005 حتى 2010، لا يحق له دستوريا السعي لتولي الرئاسة لفترة ثالثة.