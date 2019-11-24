انت الان تتابع مقتل 18 شخصا على الأقل في تحطم طائرة بحي سكني شرق الكونغو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

حطام طائرة

قال عمال الإنقاذ إن جثث 18 شخصًا على الأقل قتلوا في حادث تحطم طائرة اليوم الأحد في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية تم انتشالها من الحطام.

وحسب "رويترز" تحطمت طائرة الركاب في حي سكني في مدينة غوما أثناء إقلاعها من المطار القريب.

وقالت شركة الطيران ، وهي شركة Busy Bee المحلية، إن هناك 16 راكباً وشخصان من الطاقم لقوا حتفهم في الحادث.

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ونقل موقع "7سير7" أنه "تم إخراج 13 جثة على الأقل من موقع حطام الطائرة"، مضيفا أن "عمال خدمات الطوارئ يعملون على إستخراج بقية الجثث".

وبحسب ما نقل الموقع عن تقارير أولية، كانت الطائرة تحمل على متنها 16 شخصا.