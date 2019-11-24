رئيسة بوليفيا المؤقتة توقع قانوناً لإجراء انتخابات عامة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019

أعلنت رئيسة بوليفيا المؤقتة جيانين آنييز، أنها ستوقع اليوم الأحد قانوناً يسمح بإجراء انتخابات عامة. وكتبت آنييز على حسابها بشبكة تويتر مساء أمس السبت: "غداً الساعة 10:00 سأوقع قانوناً بشأن نظام استثنائي وانتقالي لإجراء انتخابات عامة، صدقت عليه الجمعية التشريعية (البرلمان)". وكان مجلس الشيوخ قد صدق على القانون في وقت سابق أمس، قبل أن يمرره لمجلس النواب الذي صدق عليه أيضاً بعد جلسة استمرت 6 ساعات، ويلغي القانون نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 20 أكتوبر(تشرين الأول) الماضي وفاز فيها إيفو موراليس بولاية رابعة على التوالي، ويتضمن سلسلة إجراءات هدفها التعجيل بإجراء انتخابات عامة. وكانت نتائج الانتخابات الرئاسية سبب الأزمة التي تشهدها بوليفيا إذ خرجت احتجاجات تندد بوجود تزوير في العملية الانتخابية، واستقال موراليس من رئاسة بوليفيا بعد توصية من عسكريين وبعدما نشرت منظمة الدول الأمريكية تقريراً عن وقوع مخالفات جسيمة في الانتخابات. ويوجد موراليس حالياً في المكسيك كلاجئ، في حين تولت السيناتور المعارضة، جيانين آنييز، رئاسة البلاد بشكل مؤقت.

