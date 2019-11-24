لبنان: توقعات بانفلات أمني يدبره حزب الله

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019

لم ينه المحتجون تظاهراتهم في بيروت وعدد آخر من المناطق بمناسبة عيد الاستقلال، ليصل إليهم نبأ اعتقال 5 أطفال على خلفية تمزيقهم لافتة عن مكتب لأحد أحزاب السلطة المتحالفين مع ميليشيا حزب الله في لبنان. وفي مشهد فيديو التقطته كاميرات المراقبة للأطفال وهم يفككون اللافتة من أمام مكاتب التيار الوطني الحر (العونيين) الذي يرأسه وزير الخارجية جبران باسيل، والذي أظهرهم وكأنهم يمارسون لعبة لا يعرفون كيف يقومون بها حيث يتقدمون إلى اللافتة ويتراجعون مذعورين كلما عبرت سيارة في المكان ويضحكون كأي طفل يحاول مجاراة الكبار في ألعابهم. وفي لبنان اليوم ألعاب كثيرة هذه الأيام، منها لعبة انهيار العملة المحلية (الليرة)، ومعها ارتفاع حدة الفقر بغياب قدرة الناس على الوصول رواتبهم أو إيداعاتهم المالية في المصارف إلا بجزء يسير منها، وكذلك عدم تقديم السلطة التي يقودها حزب الله والرئيس ميشال عون أي تنازلات لتشكيل حكومة غير سياسية تهتم فقط بمنع انزلاق لبنان إلى هاوية اللانهاية اقتصادياً واجتماعياً. وهناك ألعاب أخرى أمنية يهدد بها حزب الله عبر حلفائه، ومنها التخويف من عودة عناصر من تنظيم داعش إلى مناطق لبنانية، منها المخيمات الفلسطينية، رغم أن الجميع يدرك أن هذا الملف انتهى مع مساهمة حزب الله بترحيل الدواعش من الحدود اللبنانية السورية إلى الرقة السورية بباصات مكيفة، أمن لها الحزب طريقها مع حلفائه. ولكن اللعبة الحقيقية التي يمارسها "الحزب" وحلفائه بدأت مع الأيام الأولى للثورة وذلك بتوجيه رسائل مباشرة للأحزاب السياسية التي تتململ قواعدها ومناصريها من الجلوس في المنازل وتشارك في الانتفاضة بوجه الفساد، أول غيث التهديد بدأ مع "اغتيال" الناشط المدني والمسؤول في الحزب الاشتراكي علاء أبو فخر برصاص عنصر أمني وبأوامر من ضابط محسوب على حلفاء حزب الله. واستمرت التهديدات بتبليغ هذه الأحزاب المحسوبة سابقاً على قوى 14 مارس(آذار) الماضي، قرار من قيادة حزب الله نقله مستشار حسن نصرالله، حسين الخليل أبلغهم فيه بأن أي تحركات شعبية تنطلق في مناطق جبل الشوف وعاليه أو تنطلق باتجاه بيروت ستحسب على هذه الأحزاب، وهو ما يعني رد قاس قد يصل إلى الهجوم على مناطق الجبل تحت مسمى "7 أيار جديد" كما حصل عام 2008 حين هاجم عناصر حزب الله مناطق بيروت والجبل. وكانت رسائل التهديد واضحة أن حزب الله ومعه حلفاءه لن يوافقوا على سقوطهم لوحدهم إن تمددت "الثورة" خلال الشهرين المقبلين إلى المناطق الأكثر شعبية وفقراً، حيث يرى حزب الله وحلفائه أن مستويات الانهيار الاقتصادي ستكون كبيرة جداً ولا يمكن توقيفها بالوعود والحلول التي يحاول هذه الأيام طرحها كسبيل لوقف الانتفاضة. وأبلغت قيادة الجيش اللبناني عبر أشخاص أنها تتوقع حملة اعتقالات تقودها أجهزة أمنية ضد محتجين حددت أسماؤهم وأماكن سكنهم، بالإضافة إلى مواقع تحركاتهم على الأرض، ونبهت من أنها ستحاول جهدها لمنع الاعتقالات وعمليات التعذيب في مناطق الاحتجاجات المباشرة، ولكنها لن تستطيع وقف عمليات الخطف التي يمكن يستعملها عدد من الأجهزة في الأحياء الداخلية أثناء تنقل الناشطين. وفي بيروت، يعلم المحتجون أن الأيام المقبلة ستشهد انفلاتاً أكبر من بعض أجهزة السلطة القريبة من حزب الله وعون، وما حصل في بلدة حمانا من اعتقال للأطفال الخمسة بسبب تفكيكهم اللافتة الحزبية، يبدو أنه سيتمدد أكثر إلى مناطق عديدة، ولكنهم يشيرون (أي المحتجين) إلى غباء "السلطة" حيث تحول اعتقال الأطفال الخمسة إلى دافع جديد للانتفاضة لاختراق مناطق إضافية يمنع على أهلها التحرك خوفاً من سلاح حزب الله.

