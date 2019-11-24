ممثلو 30 دولة يبحثون أزمة الأونروا في الأردن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019

يشارك ممثلو 30 دولة في اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، والتي تبدأ الإثنين في عمان، لبحث أزمة الوكالة المالية. وتضم اللجنة الاستشارية ممثلون عن الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين، والدول المانحة والمجموعة الأوروبية وجامعة الدول العربية. ومن المقرر أن تستمر هذه الاجتماعات لمدة يومين لبحث خطط التعامل مع صعوبات العجز المالي المتراكم عليها، والذي يقدر بـ 89 مليون دولار. كما تبحث الاجتماعات أنشطة وبرامج عمل الأونروا والخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين واستراتيجيتها لجمع التبرعات وبرنامج إصلاحاتها اضافة إلى متابعة توصيات اللجنة الاستشارية السابقة، ومدى استجابة وكالة الغوث إليها. وكاد أن يتسبب العجز المالي الذي تعاني منه الوكالة بتوقف خدماتها في إقليم الأردن، خاصة في مجال التعليم، إذ كان افتتاح العام الدراسي من الأمور المجهولة لولا تدخل دول عربية، والتي قدمت دعماً للوكالة مكنها من افتتاح العام الدراسي في موعده. كما كاد أن يتسبب لها العجز المالي مرة أخرى بتعطيل تقديم خدماتها بداية الشهر الحالي، بعد أن هدد موظفوها بالإضراب المفتوح عن العمل إذا لم يتم زيادة رواتبهم، ما دفع الأردن وهو البلد المستضيف والمتضرر الأكبر من هذه الخطوة، إلى التدخل والتوفيق بين الموظفين وإدارة الوكالة، وهو ما أوقف الاعتصام. وتسبب العجز المالي في موازنة الوكالة العام الماضي في الاستغناء عن الكثير من موظفيها ومنع التعيين وتقليص خدماتها، خاصة في مجالي التعليم والصحة، وهو ما أحال مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن إلى مكاره صحية، بعد تراكم النفايات في شوارعها وأزقتها.

