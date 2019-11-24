هونغ كونغ تحطم الرقم القياسي لنسبة التصويت في الانتخابات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019

حطم ناخبو هونغ كونغ اليوم الأحد الرقم القياسي لنسبة التصويت في انتخابات مجالس المقاطعات، حيث صوت أكثر من 60% ممن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجالس المقاطعات. ويتنافس أكثر من 1100 مرشح على 452 مقعداً في مجالس المقاطعات بالمدينة في انتخابات تمثل أدنى درجات سلم الحكم شبه الديمقراطي في هونغ كونغ. وقال مسؤولو الانتخابات إن نحو 5ر2 مليون شخص أدلوا بأصواتهم بحلول الساعة السادسة ونصف بالتوقيت المحلي ( 1030 بتوقيت غرينتش)، وأضافوا أن عملية التصويت مستمرة لمدة أربع ساعات أخرى. وبحلول الساعة الثالثة ونصف، كان الناخبون قد حطموا بالفعل الرقم القياسي السابق بالمشاركة في التصويت، والذي بلغ 47% عام 2015، حيث أدلى 36ر1 مليون ناخب بأصواتهم، بحسب ما قالته صحيفة "ساوث تشاينا مورنيغ". وقد تغلبت الانتخابات الحالية على الانتخابات السابقة التي حطمت الرقم القياسي وأجريت عام 2015، حيث بلغت نسبة المشاركة حين ذاك 47% وبلغ عدد الناخبين 36ر1 مليون ناخب. وقال ناخبون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن التصويت له أهمية أكبر بالنسبة لهم مقارنة بالسنوات الماضية. وقال موظف مصرفي يبلغ من العمر 26 عاماً بعد الإدلاء بصوته "الانتخابات هي الفرصة الأخيرة للتعبير عن رأينا. لقد فرضت الحكومة حظراً على معظم الاحتجاجات". وأضاف "في الانتخابات الأخيرة، لم يكن هناك سوى مرشحين موالين لبكين في منطقتنا. هذه المرة هناك أيضاً مرشح ديمقراطي. هناك شيء تغير". وقال جيسون، صحفي مستقل يبلغ من العمر 30 عاماً، انتظر اكثر من ساعة أمام أحد مراكز الاقتراع في هونغ كونغ "حتى لو انتظرت لفترة أطول. نريد الديمقراطية ووضع حد لعنف الشرطة". وتسود احتجاجات عنيفة هونغ كونغ، المركز المالي الآسيوي، منذ خمسة أشهر، اعتراضاً على مشروع قانون كان من شأنه أن يسمح بتسليم مطلوبين للمحاكمة في البر الرئيسي، الصين. وقد تم سحب مشروع القانون.

