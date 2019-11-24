مصروفو جريدة المستقبل: للالتزام بدفع المستحقات حسب الاتفاقية بين الطرفين وبالدولار او ما يعادله

عقدت ​الجمعية العمومية​ لمصروفي جريدة "المستقبل"، اجتماعا بحضور اعضائها في مقهى ظريفه في ​عرمون​، وتم البحث في جدول الاعمال ونتائج الاجتماع مع المستشار المالي لرئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ وليد السبع اعين في مقره بالجفينور. وتقرر تشكيل لجنة من المصروفين قوامها: باسم سعد، شادي جوهر، محمد فواز، خليل صيداني، عناية ابو عرب وناصر قواص.

وأصدر المجتمعون بيانا لفتوا فيه الى "انه تم البحث في ضرورة الالتزام بدفع المستحقات حسب الاتفاقية الموقعة بين المصروفين وادارة ​الجريدة​ برعاية ​وزير العمل​ واشرافه"، رافضين "المماطلة في الدفعات المقررة على 20 شهرا والتي تستحق في الاول من كل شهر".

واصروا على "الدفع ب​الدولار​ الاميركي او ما يعادله في السوق حسب العقد الموقع مع المصروفين منذ العام 1999 وان الخسائر التي لحقت بكل تعويض قاربت 20% من قيمته الفعلية بعد احتسابه بالعملة اللبنانية وفق سعر الصرف الرسمي".

وقرر المجتمعون "ابقاء الاجتماعات مفتوحة والتحركات ناشطة حتى تحقيق كل المستحقات بالوقت والزمن المقررين".

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