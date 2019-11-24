أعلنت وزير الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، خلال زيارتها قاعدة "السلام" البحرية الفرنسية في أبوظبي، أنّ "العاصمة الإماراتية ستكون مقرًّا لقيادة تحالف أوروبي بحري لمراقبة التحركات في مياه منطقة الخليج"، يَعمل بالتنسيق مع تحالف آخر تقوده الولايات المتحدة الأميركية.
وكانت قد أطلقت البحرية الأميركية هذا الشهر تحالفًا إقليميًّا لحماية حركة السفن في مياه الخليج، يضمّ الإمارات والسعودية والبحرين وبريطانيا وأستراليا والبانيا، ويتّخذ من المنامة مقرًّا له.
ومنذ أيار الماضي، تشهد المنطقة توتّرًا على خلفيّة هجمات ضدّ ناقلات نفط وضربات بطائرات مسيّرة وصواريخ استهدفت منشآت شركة "أرامكو" النفطية السعودية. وقد ألقت الولايات المتحدة باللوم على إيران، الّتي نفت أي دور لها.
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الدفاع الفرنسية: أبوظبي ستكون مقرا لتحالف أوروبي بحري لمراقبة التحركات بمياه الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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