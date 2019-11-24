وزارة الدفاع التركية: القضاء على 3 "إرهابيين" من "بي كا كا" شمالي العراق

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ "القضاء على ثلاثة "إرهابيين" من تنظيم "بي كا كا" في شمال ​العراق​".

وأوضحت في بيان، أنّ "عمليّة التحييد تمّت بواسطة طائرات مسيّرة في منطقة "زاب"، مؤكّدًة "استمرار العمليّات ضدّ منظمة "بي كا كا" ب​شمال العراق​".

وكانت قد دأبت قوات الأمن و​الجيش التركي​ على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" وملاحقة عناصرها، داخل البلاد، وشمالي العراق، ردًّا على هجمات إرهابية تنفّذها المنظمة داخل ​تركيا​ بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش، بحسب مزاعم وزارة الدفاع التركية.