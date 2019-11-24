أعلنت وزارة الدفاع التركية "القضاء على ثلاثة "إرهابيين" من تنظيم "بي كا كا" في شمال العراق".
وأوضحت في بيان، أنّ "عمليّة التحييد تمّت بواسطة طائرات مسيّرة في منطقة "زاب"، مؤكّدًة "استمرار العمليّات ضدّ منظمة "بي كا كا" بشمال العراق".
وكانت قد دأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" وملاحقة عناصرها، داخل البلاد، وشمالي العراق، ردًّا على هجمات إرهابية تنفّذها المنظمة داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش، بحسب مزاعم وزارة الدفاع التركية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الدفاع التركية: القضاء على 3 "إرهابيين" من "بي كا كا" شمالي العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.