شرطة البصرة تعلن عن حالة التأهب القصوى

أعلنت شرطة البصرة في العراق عن حالة التأهب القصوى تحسبا لأي طارئ خلال الساعات المقبلة.
وأفاد مصدر أمني لـ"السومرية نيوز" بأن شرطة البصرة دخلت حالة الإنذار القصوى "ج"، كاشفًا عن أن "حالة الإنذار ووفق الأوامر العليا، ستكون حتى إشعار آخر.
وتشهد محافظة البصرة تظاهرات حاشدة بمختلف مناطق المحافظة أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المتظاهرين والقوات الأمنية، كما تم حرق عدد من المقار التابعة للأحزاب والحركات السياسية والدوائر الرسمية، فضلا عن قطع الطرق المؤدية إلى الموانئ والحقول النفطية.
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