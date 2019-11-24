شرطة البصرة تعلن عن حالة التأهب القصوى

أعلنت شرطة ​البصرة​ في ​العراق​ عن حالة التأهب القصوى تحسبا لأي طارئ خلال ​الساعات​ المقبلة. وأفاد مصدر أمني لـ"السومرية نيوز" بأن شرطة البصرة دخلت حالة الإنذار القصوى "ج"، كاشفًا عن أن "حالة الإنذار ووفق الأوامر العليا، ستكون حتى إشعار آخر. وتشهد محافظة البصرة ​تظاهرات​ حاشدة بمختلف مناطق المحافظة أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المتظاهرين و​القوات​ الأمنية، كما تم حرق عدد من المقار التابعة للأحزاب والحركات السياسية والدوائر الرسمية، فضلا عن ​قطع الطرق​ المؤدية إلى الموانئ والحقول النفطية.

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