"أ.ف.ب": العثور على 23 جثة بعد تحطم طائرة في الكونغو الديمقراطية

أفادت "وكالة الأنباء الفرنسية- أ.ف.ب" بـ"العثور على 23 جثة بعد تحطّم طائرة صغيرة لدى إقلاعها في منطقة ذات كثافة سكانية بمدينة غوما في ​الكونغو الديمقراطية​".

وكانت الطائرة من طراز "دورنييه-228" التابعة لشركة "بزي بي" متوجّهة إلى بيني الواقعة على بعد 350 كلم شمال غوما، عندما تحطّمت في منطقة سكنية قرب المطار في شرق البلاد.

ولدى شركة الطيران حديثة العهد ثلاث طائرات تُستخدم لوجهات في ولاية شمال كيفو.