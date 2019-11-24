جدد فوزه على أوراوا الياباني.. الهلال السعودي يتوج بطلا لآسيا

تُوج نادي الهلال السعودي لكرة القدم في دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه، بعد فوزه، اليوم الأحد، على مضيفه أوراوا ريد دياموندز الياباني، بهدفين دون رد، ضمن إياب المباراة النهائية.

وكان الفريق الأزرق حسم، أيضا، مواجهة الذهاب لصالحه بهدف دون مقابل، لينجح بذلك في العودة إلى التربع على عرش آسيا، بعد غياب دام 19 سنة.

وأحرز هدف الهلال الأول في اللقاء، الذي احتضنه ملعب “سايتاما”، اللاعب سالم الدوسري في الدقيقة 74، قبل أن يضيف الفرنسي بافيتمي غوميز ثاني الأهداف في الوقت البديل، ليعلن بوفالينكو حكم المباراة عن نهايتها، بفوز، وتتويج الفريق السعودي.

وبتتويجه بطلا لدوري أبطال آسيا، سيكون الهلال ممثلا للقارة الصفراء في بطولة كأس العالم للأندية، التي ستحتضنها دولة قطر، في دجنبر المقبل.

يذكر أن الفريق السعودي أحرز لقبه الأول في المسابقة، عام 1992، على حساب استقلال طهران الإيراني، والثاني عام 2000 بعد تفوقه في المباراة النهائية على جوبيلو ايواتا الياباني.