“داعشي” مغربي يناشد السلطات الإيطالية ترحيله ويعلن استعداده للتعاون مع الشرطة

بعد انطلاق عملية تسليم عدد من المقاتلين الأجانب في صفوف تنظيم “داعش” إلى دولهم، أطلق مقاتل سابق في التنظيم نفسه، يحمل جنسيتين مغربية، وإيطالية، نداء، يعبر من خلالها عن الرغبة في ترحيله إلى إيطاليا.

ونقلت وسائل إعلام إيطالية النداء الذي أطلقه، أمس السبت، محمد القريشي، الذي سافر قبل أربع سنوات من إيطاليا للانضمام إلى صفوف “داعش” في سوريا، رفقة أسرته.

القريشي، حسب ما نقلته المصادر ذاتها، معتقل لدى الأكراد في الحسكة، أطلق نداء لترحيله إلى إيطاليا، والتعاون مع الشرطة، على رغم من أنه مبحوث عنه منذ سنوات من طرف السلطات الإيطالية، حيث وجهت إليه اتهامات بالمشاركة في أفعال إجرامية، استجابة لطلب التنظيم الإرهابي، كما أنه بدد الشكوك حول مقتله في قصف القوات التركية في عملية “نبع السلام”، أخيرا.

يذكر أن 1659 مغربيا انتقلوا إلى ساحات القتال في العراق، وسوريا، منهم 1060 مقاتلا في صفوف “داعش”، مضيفا أن 742 مغربيا قتل في ساحات القتال، 87 منهم قتلوا في ساحة الحرب في سوريا، والباقون في العراق، بالإضافة إلى أن 260 مغربيا عائدا من بؤر القتال في الشرق الأوسط تم تقديمهم للعدالة.