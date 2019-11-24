مغربيان يواصلان مغامرة “ذا فويس”.. وإقصاء مشاركة مغربية

شهدت الحلقة الثانية من العروض النهائية في منافسات برنامج “ذا فويس”، أمس السبت، تأهل مغربيان، وإقصاء مغربية واحدة.

وتأهل في حلقة، أمس، من “ذا فويس” المشارك المغربي، فهد مفتخر، من فريق المصري محمد حماقي، فيما تم إقصاء المتسابقة المغربية، وئام رضوان، من الفريق نفسه، مع الإشادة بموهبتها، وعزيمتها، اللتين جعلتاها تتحدى احتياجاتها الخاصة، كونها مقعدة، وتحتاج كرسيا متحركا للحركة.

وفي فريق النجم اللبناني راغب علامة ضمن المتسابق المغربي يوسف هناد بطاقة العبور للمرحلة الموالية.

وانضم فهد مفتخر ويوسف هناد إلى قائمة المغاربة، الذين تأهلوا في الحلقة الأولى من العروض المباشرة، وهم مراد الأسمر عن فريق سميرة سعيد، وحفيظة فالكو عن فريق محمد حماقي، ورباب ناجد عن فريق أحلام، ثم دعاء لحياوي عن فريق راغب علامة.

يذكر أن مرحلة العروض المباشرة شهدت في المواسم السابقة تصويت الجمهور للحسم في المتأهل، إلا أن إدارة البرنامج قررت الموسم الحالي أن يكون الحسم من طرف أعضاء لجنة التحكيم، نظرا إلى الظروف، التي تعيشها لبنان، ولا تسمح بإقامة حلقات مباشرة لتصويت الجمهور.