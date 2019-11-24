بعد ” خسارة الديربي”.. الوداد مهدد بـ”خسارة ثانية”

أصبح فريق الوداد الرياضي لكرة القدم مهددا بعقوبة من الاتحاد العربي للعبة، وذلك على خلفية الأحداث، التي تلت مباراة الفريق أمام غريمه الرجاء، أمس السبت، برسم إياب ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

واقتحم جمهورا الوداد، والرجاء، أرضية المركب الرياضي محمد الخامس، الذي احتضن المواجهة، بعد إعلان الحكم المصري محمود البنا عن نهايتها، وهو ما يتعارض ولوائح المسابقة العربية، التي تفرض على الفريق المستقبل احترام قوانين السلامة بالمدرجات.

وكاد اقتحام أنصار الفريقين الملعب أن يتسبب في كارثة حقيقية بين الجمهورين، لولا تدخل رجال الأمن، الذين تمكنوا من السيطرة على الوضع.

وكانت لجنة الانضباط داخل الاتحاد العربي قد غرمت الرجاء مبلغ 20 ألف دولار، خلال لقاء الذهاب، باعتباره الطرف المستضيف حينها، وذلك لعدم احترامه شروط الأمن، والسلامة، بعدما اعتمدت على تقرير مراقب المواجهة، وكاميرات المراقبة.

يُذكر أن مباراة الرجاء والوداد انتهت بالتعادل الإيجابي أربعة أهداف في كل شبكة، وهي النتيجة، التي منحت بطاقة العبور إلى ربع النهائي، للرجاء، مستفيدا من تعادله ذهابا بهدف لمثله.