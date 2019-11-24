شبح الزلزال يخيم على الريف..3 هزات أرضية تضرب الحسيمة

أعلن المرصد الأوربي للزلازل أن ثلاث هزات أرضية تراوحت قوتها بين 3.5 و3.4 درجات على سلم ريشتر سجلت، صباح اليوم الأحد، بإقليم الحسيمة.

الهزة الأولى، كانت قبل 4 ساعات، حيث بلغت قوتها 3٫5 على سلم ريشتر، والهزة الثانية، كانت قبل ساعتين فقط، حيث بلغت قواتها 3.4 على سلم ريشتر، أما بالنسبة للهزة الثالثة، فقد بلغت 3.4 على سلم ريشتر، قبل ساعة فقط.

وتسببت هذه الهزات في حالة من الخوف، والهلع في صفوف المواطنين، خاصة وأن مدينة الحسيمة شهدت في السنوات الأخيرة، وقوع العديد من الهزات الأرضية، ما أثار في صفوف المواطنين حالة من الرعب.

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن الأرض اهتزت، قبل أسبوع، في عدد من المدن المغربية، بينها ميدلت وفاس.