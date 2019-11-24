شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنون: مليشيات الحوثي تقصف منازلنا في التحيتا والهدنة عقيمة والان مع التفاصيل

الأحد 24 نوفمبر 2019 أفاد مواطنون في مدينة التحيتا بمحافظة الحديدة، غرب اليمن، بقيام مليشيات الحوثي بقصف واستهداف منازلهم بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقذائف المدفعية.

Advertisements وقال المواطنون، إن المليشيات تشن عمليات قصف واستهداف متواصل على الأحياء السكنية بقذائف الهاون وبسلاح نوع م.ط عيار 23 وبالأسلحة المتوسطة والقناصة ، وأدت إلى سقوط ضحايا مدنيين وتدمير منازل المواطنين وإلحاق أضراراً بالغة بمنازل أخرى. وعبّر المواطنون عن غضبهم من تلك الخروقات والإنتهاكات اليومية لمليشيات الحوثي في ظل سريان ماتسمى بالهدنة الأممية التي ولدت عقيمة حسب تعبيرهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مواطنون: مليشيات الحوثي تقصف منازلنا في التحيتا والهدنة عقيمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.