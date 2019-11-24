"الخليج": إدارة الرئيس الأمريكي ترامب رسخت الضغوط كاستراتيجية ثابتة

الأحد 24 نوفمبر 2019

قالت صحيفة خليجية، "دأبت معظم الإدارات الأمريكية السابقة على استخدام سياسة الضغط بحق الدول الأخرى التي تعاديها أو تتعارض معها سياسياً.



وأوضحت لكن إدارة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب رسخت الضغوط كاستراتيجية ثابتة، واستخدمت تبرير الحماية التي توفرها للدول بمثابة عصا تهول بها لجني مزيد من المال، على الرغم من أن العلاقات الأمنية والعسكرية مع الدول الحليفة والصديقة، ونشر عشرات القواعد العسكرية فيها، كانت جزءاً من سياسة أمريكية تاريخية لتكريس وجودها في مناطق العالم (حوالي 100 دولة) وحماية مصالحها، في مواجهة من تعتبرهم أعداءها، والحؤول دون تهديد هذه المصالح".

وأضافت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الأحد هذا النهج يستند إلى أن من يستفيد من الحماية عليه أن يدفع الثمن الذي تقرره، وإلا فإنه يفقد هذه الحماية.

وتقول الصحيفة "بدأت الولايات المتحدة بدول حلف الأطلسي (الناتو)، حيث طالبها ترامب بزيادة ميزانيتها في الحلف بنسبة اثنين في المئة، وإلا فإن الحلف حسب تعبيره «مضى عليه الزمن»، والهدف من ذلك هو إلزام الحلف بشراء مزيد من الأسلحة الأمريكية حتى وإن كان لا يحتاج إليها.

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وشددت وبعد أن لوّح الرئيس الأمريكي مراراً لدول أخرى بعدم حمايتها، أو «تدفيعها» ما يطلبه من مال، فإنه وجّه مؤخراً سهامه باتجاه حليفين تاريخيين للولايات المتحدة، هما اليابان وكوريا الجنوبية لابتزازهما مالياً، مع العلم أن الوجود الأمريكي العسكري في اليابان (45 ألف جندي) يعود إلى نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945، وكان هذا الوجود أحد شروط استسلام اليابان.

وتابعت "أما كوريا الجنوبية حيث يوجد زهاء 30 ألف جندي أمريكي منذ عام 1950، عندما قاتلت واشنطن إلى جانبها في الحرب الكورية (1950 1953)، فترتبط بعلاقات سياسية وعسكرية وثيقة مع أمريكا منذ ذلك التاريخ، حيث وصف الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، كوريا الجنوبية بأنها «واحدة من أقرب حلفاء أمريكا وأعظم أصدقائها».

ومضت "الآن، يطالب ترامب اليابان بدفع أربعة أضعاف ما تدفعه؛ أي بدفع 8 مليارات دولار بدلاً من ملياري دولار، أما كوريا الجنوبية فقد اضطرت مؤخراً لتوقيع اتفاق تدفع بموجبه أكثر من 800 مليون دولار للعام المقبل، بزيادة 8% على ما كانت تدفعه في السابق، وفقاً لشبكة «سي إن إن» الأمريكية.

واختتمت "الشبكة الأمريكية نفسها نقلت عن دبلوماسي أوروبي تعليقاً على هذه الصفقات القول: «إنها صفقة كبيرة لا تصدق سياسياً؛ لأنها ستزيد من تآكل علاقات إدارة ترامب مع حلفاء الولايات المتحدة».