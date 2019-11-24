شكرا لقرائتكم خبر عن قائد محور تعز يوجه باستمرار الحملة الأمنية وازالة النقاط العشوائية والان مع التفاصيل

الأحد 24 نوفمبر 2019 عقد قائد محور تعز، قائد اللواء 145 مشاه، اللواء الركن خالد قاسم فاضل اليوم الأحد اجتماعا ضم قادة الألويالعسكرية في المحافظة.

وخلال الاجتماع وجه اللواء فاضل باستمرار الحملة الأمنية في ضبط العناصر المنفلتة العابثة بأمن المدينة وبالممتلكات العامة والخاصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لردعهم. Advertisements كما وجه بإزالة كافة النقاط العشوائية التي تم استحداثها على الخط العام بالمحافظة. وحث قائد المحور قادة الألوية على مضاعفة الجهود لاستكمال بناء المؤسسة العسكرية على أسس صحيحة، ومعالجة الإشكاليات في سبيل ذلك . ودعا قيادة وأفراد الجيش الى رفع اليقظة والجاهزية القتالية، وشحذ الهمم للتصدي لمليشيا الحوثي الانقلابية في مختلف جبهات المحافظة.

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