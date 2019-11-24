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وزير الصحة العراقى : 111 قتيلاً والغاز المسيل ليس "ساماً " 

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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة العراقى : 111 قتيلاً والغاز المسيل ليس "ساماً "  والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الصحة العراقي اليوم ، أن عدد القتلى فى الاحتجاجات والتظاهرات ، بلغ 111 من المتظاهرين والقوات الأمنية

واشار الوزير إلى أن التحقيقات ثبتت عدم وجود أي مادة سامة في الغاز المسيل للدموع، وهو طبيعي ويستخدم للتدريب احياناً

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