شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي للتصويت في «مجالس المقاطعات» بهونج كونج والان نبدء بالتفاصيل

حطم ناخبو هونج كونج اليوم الأحد الرقم القياسي لنسبة التصويت في انتخابات مجالس المقاطعات، حيث صوت أكثر من 60% ممن يحق لهم الادلاء بأصواتهم في انتخابات مجالس المقاطعات.

ويتنافس أكثر من 1100 مرشح على 452 مقعدا في مجالس المقاطعات بالمدينة في انتخابات تمثل أدنى درجات سلم الحكم شبه الديمقراطي في هونج كونج.

وقال مسؤولو الانتخابات إن نحو 5ر2 مليون شخص أدلوا بأصواتهم بحلول الساعة السادسة ونصف بالتوقيت المحلي ( 1030 بتوقيت جرينتش) ، وأضافوا أن عملية التصويت مستمرة لمدة أربع ساعات أخرى.

وبحلول الساعة الثالثة ونصف، كان الناخبون قد حطموا بالفعل الرقم القياسي السابق بالمشاركة في التصويت، والذي بلغ 47% عام 2015، حيث أدلى 36ر1 مليون ناخب بأصواتهم، بحسب ما قالته صحيفة ساوث تشاينا مورنيج.

وقد تغلبت الانتخابات الحالية على الانتخابات السابقة التي حطمت الرقم القياسي وأجريت عام 2015، حيث بلغت نسبة المشاركة حين ذاك 47% وبلغ عدد الناخبين 36ر1 مليون ناخب.