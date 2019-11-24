شكرا لقرائتكم خبر عن «احتجاجات بغداد» تدخل اسبوعها الخامس وتواصل «الكر والفر» والان نبدء بالتفاصيل
ففي العاصمة بغداد بدت الامور في ساحة التحرير "مركز الاحتجاجات الرئيس" صباح اليوم هادئة نسبيًا, فيما شهدت تدفق مزيد من المحتجين للمشاركة في التظاهرات.
إلى ذلك، تواصلت عمليات" الكر والفر"بين المتظاهرين وبين قوات الامن في المواقع القريبة من ساحة التحرير بخاصة في شارع الرشيد وجسري" السنك" و"الاحرار" ومقترباتهما.
وفي محافظات البصرة وذي قار وكربلاء بجنوب البلاد قطع المتظاهرون اليوم عدة شوارع وجسور رئيسة, فضلاً عن طرق مؤدية إلى مواقع نفطية, فيما تواصلت المواجهات بين القوات الامنية وبين المتظاهرين, مما ادى الى سقوط قتلى وجرحى.
في هذه الاثناء، واصل طلبة المدارس في بعض المدن العراقية اليوم اضرابهم عن الدوام تضامنا مع المتظاهرين رغم تحذيرات وزارة التربية ودعواتها لادارات المدارس بضرورة انتظام الدوام .
من جانبه، اتهم الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اليوم من وصفهم بـ" العصابات" باستغلال التظاهرات ومحاولة تدمير وحرق مؤسسات الدولة والموانئ والمنشات النفطية واملاك المواطنين, مشددًا على انه "سيتم التصدي لهؤلاء بحزم "
ووصفت مديرية الدفاع المدني اليوم غالبية الحرائق التي نشبت في شارعي النهر والرشيد وساحة الخلاني بوسط بغداد خلال الايام الماضية بانها "مفتعلة"، مشيرة إلى ان بعضها حدث مرتين اواكثر في البناية الواحدة.
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