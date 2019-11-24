شكرا لقرائتكم خبر عن الحريري: رسائل لقائي بالمواطنين في بيت الوسط «مزورة» والان نبدء بالتفاصيل

قال المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري اليوم ، أن بعض الجهات المجهولة يستخدم أرقاما هاتفية من خارج لبنان ويقوم بإرسال رسائل نصية الى مواطنين تدعوهم للقاءات مزعومة مع الحريري في بيت الوسط، مدعيا ان الدعوات صادرة عن وزراء او مستشارين او مساعدين للحريري.

وأكد المكتب أن هذه الرسائل إنما هي دعوات مزورة ومشبوهة، وقد أحيلت إلى الأجهزة المعنية لإجراء اللازم.