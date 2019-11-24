شكرا لقرائتكم خبر عن الحريري: رسائل لقائي بالمواطنين في بيت الوسط «مزورة» والان نبدء بالتفاصيل
قال المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري اليوم ، أن بعض الجهات المجهولة يستخدم أرقاما هاتفية من خارج لبنان ويقوم بإرسال رسائل نصية الى مواطنين تدعوهم للقاءات مزعومة مع الحريري في بيت الوسط، مدعيا ان الدعوات صادرة عن وزراء او مستشارين او مساعدين للحريري.
وأكد المكتب أن هذه الرسائل إنما هي دعوات مزورة ومشبوهة، وقد أحيلت إلى الأجهزة المعنية لإجراء اللازم.
كانت هذه تفاصيل خبر الحريري: رسائل لقائي بالمواطنين في بيت الوسط «مزورة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.