منصور بن زايد ووزير خارجية تركمانستان يبحثان العلاقات الثنائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الأحد، مع رشيد ميريدوف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان سبل تطوير العلاقات التعاون بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لرشيد ميريدوف والوفد المرافق له بقصر الوطن.





كما بحث الجانبان سبل تطوير التعاون في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والسياحية والثقافية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

حضر اللقاء راشد سعيد العامري، وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي، وحسن عبدالله العضب، سفير الإمارات لدى تركمانستان، وخلفان سلطان بن حضيرم الكتبي.