الإمارات وفرنسا توقعان وثيقة لتعزيز التعاون العملياتي العسكري

وقع محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي، الأحد، مع فلورانسبارلي، وزيرة القوات المسلحة الفرنسية، الوثيقة القانونية بين وزارة الدفاع في الإمارات ونظيرتها الفرنسية لتبادل ضابط الارتباط بهدف تسهيل التواصل والتعاون العملياتي بين الطرفين في المجال العسكري.

جاء ذلك على هامش الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لاتفاق الدفاع الثنائي مع فرنسا والذي أقيم في قاعدة السلام في أبوظبي.





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وأكد البواردي، بهذه المناسبة، أن العلاقات الإماراتية والفرنسية تشهد تطورا، خاصة في الجانب الدفاعي والعسكري، وأن هذه الاتفاقية تجسد حرص وزارة الدفاع على تعزيز علاقات الشراكة مع شركائها والتزامها بتعزيز أواصر التعاون بين البلدين.

من جانبها، أكدت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية أهمية تعزيز ودعم علاقات التعاون المشتركة بين البلدين، خصوصا في المجال الدفاعي والعسكري بما يخدم مصالحهما.

كما بحث الجانبان، خلال لقاء عُقد في مقر وزارة الدفاع بأبوظبي، علاقات التعاون والعمل المشترك بين الإمارات وفرنسا، خاصة فيما يتعلق بالجوانب والشؤون الدفاعية والعسكرية.

واستعرض الجانبان عددا من الملفات الإقليمية والدولية، فضلا عن التطورات الخاصة بعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.