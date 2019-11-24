نتنياهو عن الطائرات المسيرة الفلسطينية: تهديد جديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الطائرات المسيرة الفلسطينية باتت تشكل تهديدا جديدا، مشيرا إلى تكليف رئيس هيئة الأمن القومي الإسرائيلي بتطوير وسائل تكنولوجيا جديدة لمكافحتها.

وأضاف نتنياهو في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية، الأحد، أن "طائرة مسيرة من قطاع غزة حاولت أمس السبت التسلل إلى إسرائيل، وتم اعتراضها"، كاشفا النقاب عن انعقاد عدة جلسات للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية حول تهديد الطائرات المسيرة.

واعتبر أن هذا تهديد جديد وملموس يتطور باستمرار، مؤكدا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تطوير وسائل تكنولوجية وغيرها من أجل إحباط هذا التهديد، موضحا: "كلفت رئيس هيئة الأمن القومي بهذه المهمة وهو يعمل مع أذرع أمنية مختلفة".

وأعرب عن أمله في تحقيق إنجازات في التصدي للطائرات المسيرة التي يطلقها الفلسطينيون باتجاه إسرائيل.

ورغم أن الطائرة المسيرة التي تم إسقاطها أمس السبت من النوع التجاري الذي يتكلف عدة مئات من الدولارات، فإنها تتسبب في مشاكل أمنية كبيرة لقوات الاحتلال التي تواجه صعوبات في التصدي لهذا النوع من الطائرات.