ألمانيا تسمح بدخول أول داعشية عائدة من العراق

سمحت السلطات الألمانية بدخول أول امرأة كانت ضمن صفوف تنظيم داعش الإرهابي وصلت، الأحد، بصحبة أطفالها الثلاثة إلى مطار فرانكفورت بغرب البلاد.

وقال متحدث باسم الشرطة الاتحادية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن أربعة أشخاص وصلوا من مدينة أربيل شمالي العراق إلى مدينة فرانكفورت على متن طائرة ألمانية الساعة 10ر21 (بالتوقيت المحلي).

وأوضح المتحدث أنه تم نقل الأربعة من سوريا إلى العراق في وقت سابق، مؤكدا أن الشرطة الاتحادية قامت بتطبيق شروط الدخول المعتادة بالنسبة لهم.

وأضاف أن سلطات الأمن المعنية في ولاية هيسن، حيث تقع فيها فرانكفورت، ستتولى التحقيق في قضية المرأة.

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وهذه أول مرة تتم فيها استعادة سيدة سافرت إلى مناطق كان يسيطر عليها داعش إلى ألمانيا بدعم من الحكومة الاتحادية.

وكانت ألمانيا في السابق تساعد فقط في خروج أطفال من معسكرات الاعتقال السورية.

وتخضع السيدة العائدة للتحقيق بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية أجنبية، وكذلك إهمال واجب رعاية وتربية أطفالها، بحسب تصريحات متحدث باسم الادعاء العام في فرانكفورت لـ"د.ب.أ"، مؤكدا في الوقت نفسه أنه ليس هناك أمر اعتقال بحقها حاليا.

وأوضح أن المرأة تبلغ من العمر 30 عاما، دون الإفصاح عن مكان ميلادها أو إقامته، مشيرا إلى أن ما يحدث للسيدة بعد وصولها لألمانيا يعد ضمن اختصاصات الشرطة.

وكانت وزارة الخارجية الألمانية قد أكدت، الجمعة الماضية، أنه تسنى لثلاثة أطفال ألمان آخرين كانوا محتجزين شمالي سوريا، السفر بصحبة أمهم من سوريا إلى العراق.