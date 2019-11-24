رئيس بلغاريا يمنح سفير الإمارات وسام الجمهورية من الدرجة الأولى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - منح رومين راديف رئيس بلغاريا، الأحد، سفير الإمارات لدى صوفيا عبدالوهاب ناصر حسن النجار وسام الجمهورية من الدرجة الأولى "فارس مادارا"، تقديرا للجهود التي بذلها خلال فترة أدائه لمهامه الدبلوماسية.

وعبر رئيس بلغاريا، في كلمة ألقاها، عن شكره للسفير النجار على إسهامه في إرساء التقارب والتعاون بين قيادة البلدين والشعبين، وتمنى له التوفيق في مهام عمله المستقبلية.

وثمّن الدور الذي قام به في العامين الماضيين في تعزيز علاقات الصداقة بين الإمارات وبلغاريا في العديد من المجالات.

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من جهته، أعرب سفير دولة الإمارات عن تقديره لهذا الوسام، مشيدا بالمستوى الذي بلغته العلاقات الثنائية بفضل توجيهات قيادتي البلدين.

وتوجه بالشكر لجميع الجهات في صوفيا على ما لقيه من تعاون، ما كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في توطيد العلاقات الثنائية في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.