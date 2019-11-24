عدن - ياسمين عبد الله التهامي - احتجاجات واسعة للمعلمين في أنقرة ضد حكومة أردوغان

الأحد 24 نوفمبر 2019

شهدت شوارع العاصمة التركية أنقرة مساء أمس السبت، احتجاجات لآلاف المعلمين بسبب ميزانية التعليم الجديدة.



وأكد موقع "أحوال" التركي، أن المعلمين هم أكثر المتضررين من سياسات أردوغان القمعية، ما دفع اتحاد العاملين في مجال التعليم والأوساط الأكاديمية وممثلي الأحزاب المعارضة للمشاركة في المظاهرات وكذلك الطلاب والمنظمات الشباب، واتهموا الحكومة بأن الميزانية غير كافية.

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وتابع أن العديد من المتظاهرين حملوا لافتات عليها "سنعود إلى وظائفنا"، وتضمنت المسيرة العديد من المعلمين والموظفين ممن أقيلوا من وظائفهم بعد حالة الطوارئ التي فرضتها الحكومة في أعقاب الانقلاب الفاشل في يوليو 2016.

وأوضح أنه تمت إقالة أكثر من 100 ألف موظف من الخدمة العامة، بينما تم فصل ما أكثر من 6 آلاف أكاديمي بموجب مرسوم خاص أصدره الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأشار إلى أن المحتجون اشتكوا من التأثير الديني لحزب العدالة والتنمية على المدارس، حيث وصل عدد المدارس التابعة لهم من 450 مدرسة إلى أكثر من 500 مدرسة.

وأوضح أن ما يفعله أردوغان في المدارس مجرد جزء من خطته لجيل جديد يساعده في عمليات التحول الاجتماعي والاقتصادي.