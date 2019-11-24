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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وصول تعزيزات للجيش الليبى فى محاور طرابلس
الأحد 24 نوفمبر 2019
أكدت كتيبة 134 حماية الوطية التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية، وصول اليوم الأحد تعزيزات عسكرية كبيرة من كتائب المنطقة العسكرية الكفرة وسبها، إلى محاور القتال المختلفة في العاصمة طرابلس.
ونقلت صحيفة العنوان الليبية عن الكتيبة، أن التعزيزات شملت مدرعات وسيارات وحاملات الجنود والمدرعات.
ويأتي ذلك بعد أقل من يوم من إعلان اللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي، إصدار القيادة العامة للقوات المسلحة أمرا بفرض منطقة حظر جوي على كل مواقع العمليات في سماء طرابلس.
ووجه المسماري، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس، لإعلان آخر تطورات العمليات العسكرية في محاور القتال، تحذيرا لمصلحة المطارات وشركات الطيران المدني من استخدام أجواء منطقة الحظر.
وأوضح أن أي جهة ترغب في استخدام تلك المنطقة عليها التنسيق لاستخراج إذن مسبق يصدر من القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر.
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