صحيفة: الإمارات كتبت قصة نجاحها بالعمل كفريق واحد يطرح المبادرات الخلاقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019

أبو ظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، إن الإمارات كتبت قصة نجاحها بالعمل كفريق واحد يطرح المبادرات الخلاقة، التي تسهم في إنتاج الأفكار وتعميق الرؤية نحو المستقبل..



وأشارت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الأحد تابعها "الخليج 365" إلى أن الاجتماعات السنوية للحكومة، تعد الرؤية التكاملية والنظرة الشمولية للإمارات، من خلال العمل المشترك لصناعة مستقبل الوطن.

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وأضافت أن الاجتماعات تكتسب أهميتها من كونها المنصة الأشمل التي تجمع فريق عمل دولة الإمارات من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لبحث التحديات التي تواجه مسيرة التنمية، والمحطة التي تحقق تطلعات القيادة للوصول بدولتنا إلى المراكز الأولى عالمياً.

وأشارت إلى أن هذا الحدث السنوي الأبرز بما يناقشه من موضوعات حيوية تستشرف مستقبل الوطن تحول إلى مشهد وطني جامع، يرسخ تواصل القيادة بالمواطنين، ويعزز التكامل على المستويين الاتحادي والمحلي، خاصة أن الاجتماعات تعقد برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتحظى بمتابعة سموهما المباشرة، وتفاعلهما مع فرق العمل، للتباحث في أولويات العمل الحكومي، ورسم الخطط وبرامج العمل والسياسات، ومواءمة الاستراتيجيات الاتحادية والمحلية والتنسيق فيما بينها.

وأوضحت في ختام افتتاحيتها أن الاجتماعات في دورتها الثالثة هذا العام، ستكون مختلفة بمناقشاتها ومخرجاتها، لأنها تركز على وضع خطط ملموسة وتشغيلية للبدء في تطبيق "مئوية الإمارات"، وتحدد برامج العمل الحكومية للسنوات العشر المقبلة، إلى جانب إطلاقها مبادرات وطنية لتحقيق الرفاه والسعادة لشعب الإمارات.