عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عبر فضائية مصرية.. الفلسطيني معاذ عمارنة يطمئن العالم على حالته الصحية فيديو

الأحد 24 نوفمبر 2019

الخليج 365_متابعات

طمأن المصور الفلسطيني معاذ عمارنة، الذي استهدف الاحتلال الإسرائيلي عينه، على حالته الصحية، مشيرًا إلى أنه أجرى ثلاث عمليات منذ الإصابة حتى الآن، آخرهم كانت قبل يومين من الآن، وجرى استئصال فيها عينه اليسرى، متابعا: "أنا الحمد لله وبفضله فقدت عيني اليسرى".



وأشار "عمارنة"، عبر سكايب ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "TEN"، إلى أن الرصاصة ما زالت موجودة داخل رأسه، ما يشكل خطرًا على حياته، مطالبًا بمزيد من الحماية للصحفيين الفلسطينيين، خاصة أنهم يمارسون عملهم تحت خط النار، منوهًا بأن القضية ليست عين معاذ ولكنها قضية كل صحفي فلسطيني.

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ووجه "عمارنة"، الشكر جميع وسائل التضامن معه بعد حادثته الموجعة وفقدان عينه اليسرى، خاصة الصحفيين من فلسطين ووسائل الإعلام من جميع بلدان العالم.