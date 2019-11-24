مقتل متظاهرين اثنين قرب ميناء أم قصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019

قالت مصادر بالشرطة العراقية وأخرى طبية إن "قوات الأمن قتلت اثنين من المحتجين على الأقل وأصابت أكثر من 70 بعدما استخدمت الذخيرة الحية لتفريق احتجاجات قرب ميناء أم قصر المطل على الخليج والواقع قرب مدينة البصرة". وقال مسؤولون بالميناء إن "العمليات لم تتأثر حتى الآن وإن الشاحنات ما زالت تدخل الميناء بصورة طبيعية". وقُتل ما لا يقل عن 330 شخصاً منذ بدء الاضطرابات في بغداد وجنوب العراق أوائل أكتوبر(تشرين الأول) في أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003. ويطالب المحتجون بالإطاحة بالنخبة السياسية التي يرون أنها مسؤولة عن الفساد وتخدم قوى أجنبية بينما يعيش الكثير من العراقيين في فقر دون فرص عمل أو رعاية صحية أو تعليم. وأنهت الاضطرابات الهدوء النسبي الذي أعقب هزيمة تنظيم داعش الإرهابي في 2017. وقال مصدران طبيان إن "السلطات الطبية أجلت الرضع والأطفال من مستشفى في وسط الناصرية خلال الليل بعد أن انتشر الغاز المسيل للدموع في أروقتها". وأضافت المصادر أن الاحتجاجات استمرت في الناصرية، اليوم الأحد، بما شمل إضرام النار في بعض المكاتب الحكومية. وفي مناطق أخرى جنوب العراق، قالت الشرطة إن "مئات المحتجين أضرموا النار في إطارات وأغلقوا بعض الطرق اليوم الأحد، في البصرة، مما منع موظفين حكوميين من الوصول لمكاتبهم". وذكرت مصادر طبية وأمنية أن قوات الأمن العراقية أصابت ما لا يقل عن 24 شخصاً خلال الليل في مدينة كربلاء إثر فتحها النار على المحتجين لمنعهم من الوصول لمقر الحكومة المحلي.

