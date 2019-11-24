شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العراق يقيم تحصينات أمنية على الحدود مع سوريا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019 أفادت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الأحد، بأن قوات شرطة الحدود شرعت بإقامة تحصينات أمنية على طول الشريط الحدودي بين العراق وسوريا في محافظتي نينوى والأنبار. وأضافت أن إقامة التحصينات تهدف لمنع عمليات التهريب أو تسلسل الإرهابيين، ويتزامن هذا مع تزايد حدة الاحتجاجات في العراق.





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