الاحتلال الإسرائيلى يصيب عشرات المواطنين باختناق الغاز جنوب الضفة الغربية

الأحد 24 نوفمبر 2019

أُصيب عشرات المواطنين والطلبة الفلسطينيين، اليوم الأحد، بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع الذى أطلقه جنود الاحتلال الإسرائيلى بشكل مكثف وعشوائى فى المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلى، أطلقت وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع فى محيط مجمع المدارس، وحاجز أبو الريش العسكرى فى المنطقة الجنوبية من الخليل، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق. يشار إلى أن المنطقة الجنوبية من المدينة، والبلدة القديمة، ومحيط الحرم الإبراهيمى الشريف، تشهد حالة من التوتر الشديد نتيجة اعتداءات المستوطنين المستمرة تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلى. فى السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين فى عدة بلدات بالخليل، وفتشتها، واستولت على إحدى المركبات.

