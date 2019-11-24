السعودية تكشف مفاجآة مدوية بشأن قمة العشرين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019

كشف وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان عن إعداد بلاده برنامجاً متكاملاً لقمة مجموعة العشرين. وأشار الوزير، في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرته اليوم الأحد، إلى أن الدورة المقبلة للمجموعة في السعودية ستشهد التركيز على مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين التي تواجه الاقتصاد العالمي وتعزيز التعاون والتنسيق الدوليين القائم على المبادئ والمصالح المشتركة، وتمكين الإنسان وخلق الفرص الاقتصادية وتعزيز استدامة الكوكب، وجني فوائد التقدم التكنولوجي والابتكار لمصلحة كافة الشعوب. وأضاف الأمير فيصل أن المملكة ستستضيف أكثر من مئة اجتماع خلال عام الرئاسة، وستكون هذه الاجتماعات والملتقيات متنوعة في موضوعاتها، وداعمة لتحقيق أهداف مجموعة العشرين. وأبدى وزير الخارجية السعودي تطلع بلاده إلى تعزيز الحوار والتواصل لمواجهة التحديات المشتركة والبناء لمستقبل أفضل يحيى به الإنسان في كل مكان باستقرار. وتسلمت السعودية أمس رئاسة قمة مجموعة العشرين لدورتها المقبلة، وذلك خلال آخر اجتماع رسمي عقد على مستوى وزراء الخارجية تحت رئاسة اليابان.

