الفلبين: مقتل متشدد ساعد داعش في هجمات انتحارية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019 قال الجيش الفلبيني اليوم السبت إن جنوده قتلوا متشدداً ساعد جماعة محلية مرتبطة بتنظيم داعش لتنفيذ تفجيرات انتحارية في إقليم سولو بجنوب البلاد. وقال مسؤولون عسكريون إنهم انتشلوا جثة المتشدد المعروف باسم أبو طلحة بعد اشتباك مع القوات الفلبينية صباح أمس الجمعة في بلدة باتيكول. وأضافوا: أن "أبو طلحة تلقى تدريبات على صنع القنابل على أيدي داعش وأصدر تعليمات لجماعة أبو سياف المتشددة بشن هجمات انتحارية. وعمل أيضا "كقناة تمويل واتصال" بين المتطرفين الأجانب والمحليين". وقال البريجادير جنرال أنطونيو نافاريتي "سيؤدي مقتل أبو طلحة بالتأكيد إلى الإحباط في صفوف جماعة أبو سياف في سولو". وحث قائد قوات الجيش في سولو الميجر جنرال كورليو فينلوان، أعضاء جماعة أبو سياف المتبقين على "الاستسلام وعيش حياة طبيعية بدلاً من ملاحقتهم كمجرمين فارين".





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