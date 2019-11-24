خارجية كوريا الجنوبية: ننسق مع طوكيو لعقد قمة بين رئيس كوريا ورئيس وزراء اليابان

أعلنت وزيرة خارجية ​كوريا الجنوبية​، كانغ كيونغ-هوا، عقب محادثاتها مع نظيرها ​اليابان​ي توشيميتسو موتيجي، خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة الدول العشرين في ناغويا اليابانية، أنّ "بلادها اتّفقت مع اليابان على ترتيب قمة بين الرئيس الكوري ​مون جاي إن​، ورئيس الوزراء الياباني ​شينزو آبي​، على هامش القمة الثلاثية مع ​الصين​ الشهر المقبل".

وجاءت محادثاتهما وسط توقّعات بأنّ قرار سيئول تأجيل إنهاء اتفاقيّة الأمن العام للمعلومات العسكرية (GSOMIA)، من شأنه أن يهيئ فرصًا جديدة لتخفيف التوترات مع ​طوكيو​ حول التجارة وتاريخ الحرب وأعمال السخرة.

ومن المتوقّع أن يعقد جاي إن وآبي والرئيس الصيني ​شي جينبينغ​ قمّة ثلاثيّة في مدينة تشنغدو بمحافظة سيتشوان الصينية، أواخر الشهر المقبل.