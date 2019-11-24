خارجية كوريا الجنوبية: ننسق مع طوكيو لعقد قمة بين رئيس كوريا ورئيس وزراء اليابان

أعلنت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية، كانغ كيونغ-هوا، عقب محادثاتها مع نظيرها الياباني توشيميتسو موتيجي، خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة الدول العشرين في ناغويا اليابانية، أنّ "بلادها اتّفقت مع اليابان على ترتيب قمة بين الرئيس الكوري مون جاي إن، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، على هامش القمة الثلاثية مع الصين الشهر المقبل".
وجاءت محادثاتهما وسط توقّعات بأنّ قرار سيئول تأجيل إنهاء اتفاقيّة الأمن العام للمعلومات العسكرية (GSOMIA)، من شأنه أن يهيئ فرصًا جديدة لتخفيف التوترات مع طوكيو حول التجارة وتاريخ الحرب وأعمال السخرة.
ومن المتوقّع أن يعقد جاي إن وآبي والرئيس الصيني شي جينبينغ قمّة ثلاثيّة في مدينة تشنغدو بمحافظة سيتشوان الصينية، أواخر الشهر المقبل.
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