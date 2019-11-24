وَصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، المزاعم والاتهامات الّتي أطلقها بعض المشاركين في مؤتمر المنامة بأنّ "لا قيمة لها ولا أساس لها من الصحة".
وشدّد في تصريح، على أنّ "الدول الّتي تصنع الإرهاب والتطرف وتنشره وتنتهك مبدأ حسن الجوار، وتتدخّل في الشؤون الداخليّة للآخرين وتضعف أمن المنطقة من خلال اجتذاب قوى أجنبيّة، لا يمكنها إلقاء تبعات أعمالها على إيران". وأكّد أنّ "العدوان العسكري بقيادة السعودية على اليمن وقتل عشرات الآلاف من النساء والأطفال الأبرياء وتدمير البنية التحتية لهذا البلد واللجوء إلى السلوك الاستعماري في محاولة للإطاحة بالحكومات الشرعية، جلب الأنظمة العميلة، لن تُمحى أبدًا من الذاكرة التاريخيّة للرأي العام في المنطقة والعالم".
ودعا موسوي هذه الدول، إلى "التخلّي عن الأوهام وقبول الحقائق والدخول في حوار جماعي، لضمان الاستقرار والأمن والازدهار الإقليمي".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية إيران: الدول الصانعة للإرهاب لا يحق لها إلقاء تبعات أعمالها علينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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