محامي ترامب: أحتفظ بوثائق تدين أسرة بايدن ستظهر إذا اختفيت

كشف محامي الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ رودي جولياني عن أنه "غير واثق تماما من عدم إقدام الأخير على التضحية بي، لذلك أحتفظ بمواد تدين أسرة منافسه ​جو بايدن​ سيتم نشرها في حال اختفائه".

وفي وقت سابق، لفت جولياني الذي شغل منصب عمدة ​نيويورك​، الى أنه "كثيرا ما يسمع تكهنات بأن ترامب يمكن أن يضحي به إذا لزم الأمر. ومع أنه يرفض تصديق احتمال تدهور علاقاته مع الرئيس، لكن لديه "طوق أمان" في حالة حدوث مثل هذا السيناريو.

وأوضح جولياني أن "البيان الذي أدليت به مرات عدة حول ​التأمين​ في حال تم التضحية بي، هو عبارة عن مستندات في أمانتي تظهر أن عائلة بايدن حققت لحوالي أربعة عقود مكاسب مالية من مركزها الرسمي. وإذا اختفيت سوف تظهر المستندات فورًا".

ويشك الديمقراطيون في ​الكونغرس​ في أن رئيس ​الدولة​ أرجأ تقديم المساعدة العسكرية ل​أوكرانيا​ وطالب مقابل تقديمها بالتحقيق ضد خصمه السياسي المرشح الرئاسي الأمريكي جو بايدن وابنه هانتر، اللذين كانا يعملان في شركة بوريسما الأوكرانية. ويشتبه الديمقراطيون بأن جولياني قد يكون لعب دورا نشطا في هذا الموضوع.

