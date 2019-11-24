مسؤول إيراني: ضبط أكثر من 550 طنا من مختلف أنواع المخدرات والهلوسة في 7 أشهر

كشف مساعد الأمين العام للجنة مكافحة المخدرات في شؤون مكافحة التوزيع والشؤون الدولية في إيران، ناصر اصلاني، عن أنّه "تمّ ضبط أكثر من 550 طنًّا من مختلف أنواع المخدرات والهلوسة من عصابات التهريب في إيران خلال 7 أشهر".
ولفت في اجتماع للجنة مكافحة المخدرات، إلى أنّ "القسم الأكبر من ما تمّ ضبطه يتمثّل في: الأفيون 441 ألفًا و689 كيلوغرامًا، ما يشكّل 80 بالمئة من المواد المضبوطة، فيما بلغ حجم الهيرويين 10 آلاف و623 كيلوغرامًا، المورفين 16 ألفًا و272 كيلوغرامًا، الحشيشة 48 ألفًا و644 كيلوغرامًا، والكريستال 9 آلاف و978 كيلوغرامًا؛ إضافة إلى 25 ألفًا و961 كيلوغرامًا من سائر المواد المخدّرة".
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