مسؤول إيراني: ضبط أكثر من 550 طنا من مختلف أنواع المخدرات والهلوسة في 7 أشهر

كشف مساعد الأمين العام للجنة ​مكافحة المخدرات​ في شؤون مكافحة التوزيع والشؤون الدولية في ​إيران​، ناصر اصلاني، عن أنّه "تمّ ضبط أكثر من 550 طنًّا من مختلف أنواع المخدرات والهلوسة من عصابات التهريب في إيران خلال 7 أشهر".

ولفت في اجتماع للجنة مكافحة المخدرات، إلى أنّ "القسم الأكبر من ما تمّ ضبطه يتمثّل في: ​الأفيون​ 441 ألفًا و689 كيلوغرامًا، ما يشكّل 80 بالمئة من المواد المضبوطة، فيما بلغ حجم الهيرويين 10 آلاف و623 كيلوغرامًا، المورفين 16 ألفًا و272 كيلوغرامًا، ​الحشيشة​ 48 ألفًا و644 كيلوغرامًا، والكريستال 9 آلاف و978 كيلوغرامًا؛ إضافة إلى 25 ألفًا و961 كيلوغرامًا من سائر المواد المخدّرة".