بوتين أبرق عون بذكرى الاستقلال: مقتنع بأن جهودنا المشتركة ستواصل تطوير تعاوننا الثنائي

تلقى ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ برقية تهنئة بالذكرى الـ 76 للاستقلال من الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ الذي أكّد أنه "مقتنع بأن جهودنا المشتركة ستواصل تطوير تعاوننا الثنائي". وجاء في برقية الرئيس الروسي: "إن العلاقات الدبلوماسية الروسية –اللبنانية، التي احتفلنا هذا العام بالذكرى الخامسة والسبعين على انشائها، لطالما ارتدت طابع الصداقة البناءة. وانني لمقتنع بأن جهودنا المشتركة ستواصل تطوير تعاوننا الثنائي في مختلف الميادين لما فيه خير شعبينا. وأغتنم المناسبة لأجدد دعم روسيا المتواصل لسيادة لبنان واستقلاله ووحدة اراضيه".

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