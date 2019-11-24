العثور على شاب عمره 23 سنة جثة داخل منزله في يارين الحدودية

عثر على العريف في الجيش ه، د ( 23 عاما) من بلدة يارين الحدودية، وسكان بلدة دير قانون رأس العين، جثة داخل منزله.
وعلى الفور حضرت الأجهزة الأمنية المختصة وباشرت تحقيقاتها بالحادث.
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