العثور على شاب عمره 23 سنة جثة داخل منزله في يارين الحدودية

عثر على العريف في ​الجيش​ ه، د ( 23 عاما) من بلدة يارين الحدودية، وسكان بلدة دير قانون ​رأس العين​، جثة داخل منزله.

وعلى الفور حضرت ​الأجهزة الأمنية​ المختصة وباشرت تحقيقاتها بالحادث.

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