اعلن المكتب الاعلامي لرئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ أن بعض الجهات المجهولة يستخدم أرقاما هاتفية من خارج ​لبنان​ ويقوم بإرسال رسائل نصية الى مواطنين تدعوهم للقاءات مزعومة مع الحريري في ​بيت الوسط​، مدعيا ان الدعوات صادرة عن وزراء او مستشارين او مساعدين للحريري، مؤكدا أن هذه الرسائل إنما هي دعوات مزورة ومشبوهة، وقد أحيلت الى الأجهزة المعنية لإجراء اللازم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مكتب الحريري: رسائل مزورة تدعو المواطنين للقاء الحريري في بيت الوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.