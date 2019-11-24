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انطلاق مسيرة مراكب من ميناء طرابلس باتجاه المنتجعات السياحية بالقلمون وشكا

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انطلقت مسيرة مراكب بحرية من ميناء ​طرابلس​ باتجاه المنتجعات السياحية على ​شاطىء الميناء​ مرورًا ب​القلمون​ وصولًا إلى وشكا، تحت عنوان "ما خلونا نفوت بالبر لح نفوت بالبحر"، للتأكيد بأنّ الشواطئ اللبنانية هي أملاك عامة.

وكان قد نظّف الناشطون وعدد من تلامذة المدارس وطلاب الجامعات، بالتعاون مع ورش البلدية، ​ساحة النور​ في طرابلس.

وتشهد المدينة مسيرات طالبيّة راجلة تجوب الشوارع الرئيسية وكلّ الأحياء الداخليّة، مُطلقين الهتافات المندّدة بالأوضاع المعيشيّة والاقتصاديّة الصعبة، ومُطالبين بتشكيل حكومة في شكل سريع، كي تستجيب لمطالب ​الحراك الشعبي​.

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