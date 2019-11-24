فوز مرشح "المستقبل" بعضوية صندوق التعاضد في انتخابات نقابة الصيادلة

فاز مرشح "​تيار المستقبل​" مروان سعد بعضوية صندوق التعاضد في ​انتخابات​ ​نقابة الصيادلة​ في ​لبنان​ التي جرت اليوم، حيث حل أولاً بـ 407 أصوات من أصل 571 صوتاً، متقدماً على منافسه الخاسر محمود ​محمد خالد​، بـ 241 صوتاً.

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