الجيش: طائرتا استطلاع إسرائيليتان خرقتا الأجواء اللبنانية أمس

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ - ​مديرية التوجيه​، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 23 تشرين الثاني 2019 الساعة 9:10، الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة ​الناقورة​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق ​بيروت​ وضواحيها، ​بعبدا​ وعاليه، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 18:05 من فوق البلدة المذكورة".

وأوضحت في بيان، أنّ "عند الساعة 18:00، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق ​بلدة يارون​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق منطقة الشوف، من ثمّ غادرت الأجواء بتاريخ 24 تشرين الثاني 2019 الساعة 00:35 من فوق البحر غرب بلدة القاورة".