مسيرة تضامنية مع الجيش اللبناني وقائده في العيشية

نظّم عدد من أهالي العيشية مسيرة تضامنية مع الجيش اللبناني وقائده العماد جوزيف عون.
وجاب الأهالي الشوارع حاملين صور قائد الجيش والعلم اللبناني وسط أغاني وطنية.
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