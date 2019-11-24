نظّم عدد من أهالي ​العيشية​ مسيرة تضامنية مع ​الجيش اللبناني​ وقائده العماد جوزيف عون. وجاب الأهالي الشوارع حاملين صور قائد الجيش و​العلم اللبناني​ وسط أغاني وطنية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسيرة تضامنية مع الجيش اللبناني وقائده في العيشية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.