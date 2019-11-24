مفرزة استقصاء جبل لبنان أوقفت 3 مروجي مخدرات في شننعير وضبطت كمية منها

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "بتاريخ 22 تشرين الثاني 2019، توافرت معلومات ل​مفرزة استقصاء جبل لبنان​ في وحدة الدرك الإقليمي عن وجود أشخاص على متن سيارة نوع "نيسان ساني" لون فضي يروّجون ​المخدرات​ في شننعير- ​كسروان​".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "نتيجة الإستقصاءات والمتابعة، تمكّنت قوة من هذه المفرزة من الإطباق على السيارة المذكورة الّتي كانت متوقفة في المكان، وتوقيف 3 أشخاص وهم اللبنانيون: "ا. ا." (مواليد عام 1992)، "ج. ز." (مواليد عام 1988) و"ا. ف." (مواليد عام 1983)".

ولفتت إلى أنّ "بتفتيشهم والسيارة، ضبطت بحوزتهم 133 كيسًا بداخلها مادة ​الكوكايين​، 29 علبة بلاستيكيّة تحتوي مادة باز الكوكايين، كميّة من ​حشيشة الكيف​، 12 إبرة فارغة تُستخدم لمادة الهيرويين، "بومب أكشن" مع 11 طلقة صالحين للاستعمال، 3 هواتف خلوية ومبلغ مالي"، مبيّنةً أنّ "التحقيق جار بإشراف ​القضاء​ المختص".