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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "بتاريخ 22 تشرين الثاني 2019، توافرت معلومات لمفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي عن وجود أشخاص على متن سيارة نوع "نيسان ساني" لون فضي يروّجون المخدرات في شننعير- كسروان".
وأوضحت في بلاغ، أنّ "نتيجة الإستقصاءات والمتابعة، تمكّنت قوة من هذه المفرزة من الإطباق على السيارة المذكورة الّتي كانت متوقفة في المكان، وتوقيف 3 أشخاص وهم اللبنانيون: "ا. ا." (مواليد عام 1992)، "ج. ز." (مواليد عام 1988) و"ا. ف." (مواليد عام 1983)".
ولفتت إلى أنّ "بتفتيشهم والسيارة، ضبطت بحوزتهم 133 كيسًا بداخلها مادة الكوكايين، 29 علبة بلاستيكيّة تحتوي مادة باز الكوكايين، كميّة من حشيشة الكيف، 12 إبرة فارغة تُستخدم لمادة الهيرويين، "بومب أكشن" مع 11 طلقة صالحين للاستعمال، 3 هواتف خلوية ومبلغ مالي"، مبيّنةً أنّ "التحقيق جار بإشراف القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر مفرزة استقصاء جبل لبنان أوقفت 3 مروجي مخدرات في شننعير وضبطت كمية منها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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