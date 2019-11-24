تلقى ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ برقية تهنئة بالذكرى الـ 76 للاستقلال من الرئيس ​الصين​ي ​شي جين بينغ​. وجاء في البرقية أن "الصين و​لبنان​ بلدان صديقان منذ القدم، والصين تواصل دوما دعم جهود لبنان في صيانة سيادة ​الدولة​ والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي ودفع التنمية الاقتصادية قدمًا. إنني أعلق بالغ الاهمية على تطوير العلاقات الصينية-اللبنانية، ومستعد للعمل مع فخامتكم من اجل دفع علاقات التعاون بين الصين ولبنان الى مستوى اعلى، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين بالصورة الفضلى".



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كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الصيني أبرق عون بذكرى الاستقلال: ندعم جهود لبنان في صيانة الدولة والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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